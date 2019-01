Aivar Sõerd: keskerakondlased - kui te ei tunne asja, siis ärge minge maksusüsteemi näppima

1. Jüri Ratas kaotab maksureformiga oma kuusissetulekult 36 eurot, seda võrreldes varasema maksusüsteemiga. Kui aga töötava pensionäri sissetulek, koos palga ja pensioniga, on üle 1350 euro kuus, siis tema kaotab kuni 83 eurot. Eesti pensionäride vaesusrisk on Euroopa Liidu kõrgeim, selgus hiljutisest uuringust. Kui tervis lubab, siis paljud pensioniealised jätkavad panustamist tööjõuturul. Kas see on õiglane, et töötav pensionär peab olema solidaarsem kui kõrgepalgaline riigiametnik?

2. Eelmisel aastal oli keskmine vanaduspension ligi 450 eurot kuus. Kui pensionär saab ka töötasu või muid tulusid, siis teatud tulupiirist alates maksustatakse kogu pension ja muud tulud alates esimesest eurost tulumaksuga, kas see on õiglane? Seni loeti õiglaseks, et keskmiselt vanaduspensionilt tulumaksu ei võeta.

3. Kas see on õiglane, et aasta lõpus sünnituspuhkusele minevad naised peavad samal aastal rohkem tulumaksu maksma kui need, kes lähevad sünnituspuhkusele aasta keskel?

4. Kas see on õiglane, et isegi alampalgaga kultuuritöötajad ei näe paljukiidetud maksuvaba tulu 500 eurot kuus, sest nende palgatase on selleks liiga kõrge?

5. Kas see on õiglane, et abielupaaridelt võeti ära ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus? Ühine tuludeklaratsioon tuleneb perekonnaseaduse loogikast ning abikaasade ühisvara käsitlusest ja ühise tuludeklaratsiooni kaotamine mõjutas valusamalt neid peresid, tulu teenib vaid üks abikaasadest.