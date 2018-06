Aivar Sõerd: kui riigi rahandus on korras, siis miks riik kasutab sadu miljoneid eurosid haigekassa ja töötukassa raha eelarvemiinuse katmiseks?

Kriisi ajal kasutasime reserve, sealhulgas ka stabiliseerimisreservist läks käiku pool. Tänaseks on see uuesti tagasi jõudmas 2007. aasta tasemele ja seal on hoiul 420 miljonit eurot.

Likviidsusreservi toodi 2011. aastal üle töötukassa ja haigekassa reservid ja koos nendega kasvas 2012. aastal likviidsusresrvi maht 1,1 miljardi euroni. Varem olid need valitsussektorist eraldi sotsiaalkindlustusfondide all. Koos stabiliseerimisreserviga oli 2012. aastal reservides 1,4 miljardit eurot (lisatud joonisel on näha reservide kasv 2012. aastal sotsiaalkindlustusfondide ületoomise tulemusena).

Loe veel

” Selle asemel, et headel aegadel reserve koguda, on Eesti vastupidiselt hoopis reserve kulutanud.

Selle asemel, et headel aegadel reserve koguda, on Eesti vastupidiselt hoopis reserve kulutanud. 1,4 miljardi euro suurustest reservidest oli 2012. aasta seisuga eelmise aasta lõpuks alles 743 miljonit eurot likviidsusreservis ja koos stabiliseerimisreserviga kokku 1,2 miljardit eurot. Seega vaatamata sellele, et reservidesse toodi 2012. aastal üle ligi 800 miljoni euro mahus sotsiaalkindlustusfondide raha, on reserve järel vähem kui 2007. aastal.

Likviidsusreservi maht väheneb ka tänavu ja järgmisel aastal, kahanedes 2019. aasta lõpuks 660 miljonile eurole.

Riik kasutab sotsiaalkindlustusreservide raha eelarvemiinuse katmiseks

Tähelepanuväärne on sealjuures, et likviidsusreservis on raha järel vähem kui on sinna “hoiule võetud” sotsiaalkindlustusreservide raha. Tänavu maikuu seisuga olid Töötukassa ja Haigekassa hoiustanud riigikassasse kokku 989 miljonit eurot. Aasta keskel võib likviidsusreservi maht kõikuda ja reeglina suvekuudel maht veidi kasvab, aga aasta lõpuks on ametliku prognoosi järgi likviidsusreservis ikkagi alles vaid 720 miljonit eurot. Seega sadu miljoneid eurosid sotsiaalkindlustusreservide raha kasutab riik eelarvemiinuse katmiseks. See kõik toimub ajal kui me oleme majandustsükli tipus.

Seega kokkuvõtlikult ka reservide kulutamine headel aegadel eelarvemiinuse katteks kinnitab Christenseni hinnangut Eesti riigi ülejõu elamisest.