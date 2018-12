Aivar Sõerd: mida jättis võimuliit meile uuest maksusüsteemist rääkimata?

Kolmandaks. Peaminister Jüri Ratas on korduvalt väitnud, et maksureformist võitsid 86 protsenti töötajatest ja 80 protsenti kõigist Eesti inimestest.

Selle väite kontrollimiseks palusin rahandusministeeriumil juba suvel saata maksumuudatuste mõjuanalüüsi, millele tuginedes on peaminister need väited esitanud. Selle peale vastati, et mõjuanalüüs on alles koostamisel ja ilmub hiljemalt sügisel osana sügisest majandusprognoosist. Seal aga seda polnud. Kas see võeti sealt välja sellepärast, et see oleks peaministri väited ümber lükanud?

Augusti lõpus tuli välja maksuameti 2017. aasta üksikisikute tuludeklaratsioonide koond. Ka see lükkab ümber peaministri numbrid maksureformist võitjate osakaalust.

Härrased Ratas ja Kadarik, kas teie maksumonstrumi puhul pole mitte nii, et igal aastal jääb uuest maksusüsteemist võitjaid vähemaks ja kaotajate osakaal suureneb? Tulud ju kasvavad kiiresti, aga alates 1200 eurost kuus hakkab maksuvaba miinimum vähenema. Või on teie arvates vastupidi ja igal aastal tuleb maksusüsteemist võitjaid juurde?

Lõpetuseks, millal te suvatsete avalikustada oma kabinetivaikuses tehtud ja avalikkuse eest salastatud maksumuudatuste mõjuanalüüsi, mis näitab, et maksumuudatustest võitis 86 protsenti töötajatest ja 80 protsenti kõigist Eesti inimestest?

Kuna see mõjuanalüüs on salastatud, siis sai enne jõule tehtud ka ametlik teabenõue avaliku teabe seaduse alusel selle väljanõudmiseks. Vastust sellele seni pole, loodan, et selle mõjuanalüüsiga õnnestub ikka tutvuda ilma et seda tuleks hakata seda välja nõudma halduskohtu kaudu.