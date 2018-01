Aivar Sõerd: miks manipuleerib valitsus erinevate näitajatega?

Aivar Sõerd Foto: Madis Veltman

Enne skandaali pensionitega anti meile ametlikest infokanalitest teada, et maksuvaba miinimumi reformist võidab 86 protsenti töötavatest inimestest. Nüüd on ametlikus kommunikatsioonis kasutusel väide, et maksuvaba miinimumi reformist võidab 80 protsenti kõigist inimestest. Midagi siin numbritega ei klapi, kirjutab reformierakondlasest riigikogu liige Aivar Sõerd oma Facebooki lehel.