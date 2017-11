Aivar Sõerd: Valtisuse valed ehk eksitamise meistriklass

Valitsuse propagandakanalid kuulutavad, et uuest maksupoliitikast võidab kolmveerand Eestimaa elanikest igakuiselt kuni 64 eurot. Võitma pidavat need, kes teenivad kuni 1776 eurot kuus.

Seda rõhutab peaminister ka oma vastuses Kaja Kallase kriitikale. Aga kui räägitakse sellest, et inimesed midagi võidavad, siis tekib küsimus, et millega võrreldes just täpselt need 64 eurot?

See, et infot eelarvepoliitika, aktsiisipoliitika või maksude kohta esitatakse ilustavalt, eksitavalt ja lünklikult, on praeguse valitsuse puhul reegel. Õige tervikpildi saamiseks tuleb infot kildude haaval kokku panna. Sama lugu on ka selle 64 euroga.

Asja lähemalt uurides selgub, et võrdluseks on võetud täna kehtiv maksuvaba miinimum 180 eurot kuus ja sellest tasemest lähtudes on tehtud võrdlused ja arvutused. Aga millal jõustub uus maksuvaba miinimumi arvestamise kord? Järgmisel aastal.

Hetkel kehtiv tulumaksuseadus ütleb, et maksuvaba miinimum käesoleval aastal on 180 eurot kuus, järgmisel aastal 190 eurot kuus ja 2019 aastal 205 eurot kuus. 1. jaanuarist 2018 asendub see seadusesäte uue sõnastusega.

Miks võrreldakse uut maksukorda minevikuga, aga mitte sama aasta numbritega või miks mitte näiteks hoopis aasta võrra hilisemate numbritega? Sellepärast, et nii näeb kogu selle uue maksujama juures üldpilt hoopis toredam.

64 eurot niinimetatud võitu on eksitav. Kui lähtuda õige aasta numbritest, oleks niinimetatud võidusumma 62 eurot, aasta 2019 puhul 59 eurot. 62 eurot ja 59 eurot on ikka väiksemad summad kui 64 eurot, eriti kui arvestada, et aasta kohta tuleb summad korrutada 12-ga. Ka referentssumma 1776 eurot tuleb väiksem kui kasutada õige aasta üldise maksuvaba miinimumi suurust

Loe veel

Peaministri teine eksitav väide on see, et maksuarvestusi hakkavad järgmisel aastal tegema online kalkulaatorid ja muud IKT lahendused. Ei hakka.

Üle 130 000 inimese peavad hakkama mõtlema, arvutama ja hindama oma eelseisva aasta kogusissetulekut. Seda ei tee ükski online kalkulaator või IKT lahendus. Maksu- ja Tolliamet lisab järgmisel aastal E-maksuametisse võimaluse jälgida kui palju inimesed on jooksvalt oma maksuvaba miinimumi ära kasutanud. Aga programm ei oska arvutada ei lisatulusid ega ka tuleviku tulusid.

On selliseid tulusid mida pole võimalik kokku arvutada ka paberit ja pastakat kasutades. Need on tulud, mida peaksid hakkama teenima tulevased eestimaalastest Tallinna Sadama väikeaktsionärid. Dividenditulu pole võimalik ette teada. Kui enne aktsionäride üldkoosolekut oleks ette teada kui palju ettevõte dividendi maksab, siis oleks ju lihtne otsustada kas seda aktsiat müüa või hoopis juurde osta.

Individuaalse maksuvaba miinimumi arvutamine tagurpidi astmetega maksuvaba miinimumiga maksusüsteemis saab olema korralik katsumus. Riigipoolseks soovituseks, mida järgmisel aastal tihti kuulma hakkame, on see, et kõige õigem on jätta aasta jooksul maksuvaba tulu üldse kasutamata. Siis vähemalt pääseb võimalikust kuni 1200 euro suurusest tulumaksu juurdemaksest koos aasta tuludeklaratsiooniga.