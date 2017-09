Aivo Adamson: Versobank muudab suunda

Kuivõrd olete Versobankis kohanenud?

Arvasin, et viis aastat niinimetatud võõrutusravi väljaspool pangandust aitab mind pangandusest eemal hoida, kuid ei aidanud. Ühtlasi on mind tõmmanud suuri muutusi vajavad ettevõtted, sestap ma ka Versobanki jõudsin. Kohanenud olen hästi, pilt on ees. Kaalusin kaua, kas panka tulla. Käisin enne otsustamist Dnipropetrovskis ehk Dnipros, kohtusin omanikega ja külastasin nende ettevõtteid, mis pole finantssektoriga seotud. Pigem on need tootmisettevõtted. On suurtootmist ja väiketootmist, paljud on nullist üles ehitatud. Ettevõtted annavad Ukrainas tööd 10 000 inimesele. Nähtu andis mulle kindlustunnet nende inimeste suhtes, kelle heaks mul tuleb töötama hakata.

Ega mu sõpruskonnas ka Versobanki ei teata. Kui ütlen, et olen Versobankis, siis küsitakse imestunult: kuskohas?

Kui palju erineb Versobanki juhtimine omaaegsest Hansapanga juhtimisest?

Oma juhtimiskooli olen saanud Hansapangast ja Swedbankist sealsetelt kolleegidelt. Vahe on organisatsioonide suuruses ja praegu tuleb Versobankis rohkem käed masinas hoida, üldjuhtimist on oluliselt vähem. See meenutab Hansapanga algusaastaid. Ma tahan, et ei oleks ülevalt alla juhtimist. Tähtis on, et inimesed saaksid ise toimetada ja vastutada, mitte nii, et üks suure peaga tark mees ütleb, kuidas asjad peavad olema.