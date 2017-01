USA majandusajakirja Forbes valis 30 edukaima alla 30-aastase Euroopa noore hulka teist aastat järjest Eesti päritolu Skeleton Technologies'i võtmetegija. Kui eelmisel korral oli selleks Skeletoni asutaja Taavi Madiberk, siis sel korral tootmise ja arenduse juht Ants Vill (27).

Nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnikaülikoolis õppinud Vill juhib Skeletoni viie arendusosakonna tööd ning tegeleb superkondensaatorite tootmisliinide ehitamisega nii Eestis kui Saksamaal. "Ants on Skeletonis pooleteise aastaga tõusnud võtmetegijaks, kelle vastutus ulatub igapäevasest meeskondade juhtimisest ja koostööpartnerite haldamisest uute toodete arendustöö ning reaalse tootmiseni," ütles Skeleton Technologies'i juhatuse esimees Taavi Madiberk. "See, et üks USA mõjukas väljaanne teist aastat järjest oma prestiižse nimekirja koostamisel meie ettevõtteni jõudis, on muidugi suur ja väga meeldiv üllatus."

Möödunud aastal oli Forbesi nimekirjas lausa kolm eestlast, neist Skeletoni esindaja teaduse ja meditsiini valdkonna edetabelis. Ants Vill on Forbes'i poolt valitud tööstuse valdkonna tipptegijate hulka.

Eesti päritolu Skeleton Technologies on Euroopa juhtiv superkondensaatorite tootja. Superkondensaatorid on energia salvestamise seadmed, millel on oluliselt suurem võimsustihedus ja pikem elutsüklite arv kui tavalistel akudel. Skeleton Technologies'e seadmed on ainukesed superkondensaatorid, mis on toodetud patenteeritud kõrgtehnoloogilisest materjalist, mis võimaldab talletada kaks korda rohkem energiat ja üheksa korda suuremat võimsustihedust kui teised analoogsed tooted.

Ettevõtte turuliidrist tehnoloogia on juba kasutusele võtnud Euroopa Kosmoseagentuur, kõrgtehnoloogiline autotööstus ja suuremahulise energiasalvestamisega tegelevad ettevõtted. Ettevõtte investorite hulka kuuluvad KIC InnoEnergy, UP Invest OÜ, riskikapitali ettevõte, mille investeeringute hulka kuuluvad ka Eesti Meedia AS, Apollo Holding OÜ ja paljud muud ettevõtted, ning AS Harju Elekter, NASDAQ OMX Tallinn börsil noteeritud elektriseadmete tootja.