Ajakirjandusest lihunikuks. Mart Luik kantseldab lõunarindel kümneid tuhandeid sigu

Eesti Lihatööstuse juhatuse liikme Mart Luige sõnul värbab ta lähiajal avatavale Balti jaama turule sama palju töötajaid, kui tegutseb Vastse-Kuuste tsehhis. Foto: Andres Putting

Postimehe ja Tallinna Sadama taustaga Mart Luik maandus mullu oktoobri lõpus Vastse-Kuustes uuesti käivitatud lihatööstuse juhiks.



Luik kinnitab, et saab vorstiteost täiesti aru ja on rahul, et tööstuses käivad asjad palju sirgjoonelisemalt kui ajakirjanduses.