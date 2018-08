Ajale jalgu jäävas töölepingu seaduses plaanitakse muudatusi

Valitsus kogub sotsiaalministeeriumi eestvedamisel kokku arvamusi selle kohta, kuidas muuta töölepingu seadust. Selge on see, et praegu on seadus liiga jäik. Töö tegemise iseloom on muutumas. Üheksast viieni töötamine on aina enam vajumas tagaplaanile ning tööajast olulisem on töö tulemus. Tehnoloogia areng võimaldab paljudel ametikohtadel töötada kontorist väljas. Populaarseks on muutunud lühiajaliste tööde tegemine. Sageli pole tööaeg etteennustatav tööandjale ega töötajale. Kehtiv töölepingu seadus ei võta neid arenguid arvesse.