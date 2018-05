Ajaleht Olympicust: see on sõda!

Trigoni ja East Capitali alustatud võitlus OEG väikeaktsionäride huvide kaitsmise nimel kannab õiget, märgilist sõnumit, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Olympic Entertainment Groupi väikenvestorite ülestõus Novalpina Capitali ülevõtmispakkumise vastu on igapidi teretulnud nähtus. See annab avalikkusele sõnumi, et väikeinvestorite huvidest ei saa roomikutega

üle sõita. Seda esiteks – ja see on kõige tähtsam sõnum.

Teine ja mitte vähem oluline on aga kohaliku börsi reguleeriv roll väikeaktsionäride kaitsel – midagi, mida pole siiamaani mõõtuandvalt proovile pandud.

Nimelt sellele võimalikule kaitsele apelleerivad nüüd väikeinvestorit huvide kaitsmist vedama asunud institutsionaalsed investorid Trigon Asset Management ja East Capital Asset Management, kelle seisukohta toetab Eesti Väikeinvestorite Liit – et kohalik börs võiks takistada

OEG lahkumist börsilt olukorras, kus vajalikku 90 protsenti sundülevõtmiseks pole kokku saadud.

