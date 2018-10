Ajaleht: Taani finantsjärelevalve ei ole kasutanud pankade vastu kogu jõudu

Taani finantsjärelevalve ei ole olnud eriti aktiivne sekkuma pankade juhtkondade tegevusse vastavalt rahvusvahelistes juhistes antud soovitustele, teatas ajaleht Jyllands-Posten.

Varem nägemata teade, mille finantsjärelevalve saatis eelmisel aastal parlamendile, näitab pankade juhtkondade kohta kehtestatud „fit-and-proper” reeglite täielikult rakendamata jätmist, teatas Jyllands-Posten.

Fit-and-proper reeglid on mõeldud aitama võimudel hinnata, kas isikut saab pidada panga juhtimiseks sobivaks.

Rahapesuekspert Jakob Dedenroth Bernhoft ütles Jyllands-Postenile, et ta ootab, et finantsjärelevalve jälgiks operatsioone pankades hoolikamalt eriti viimaste skandaalide valguses, nagu kahtlustatav suurte rahasummade pesu Danske Banki Eesti harukontoris.

„Kui nad oleksid teinud seda Danske Bankis, oleks finantsjärelevalve teadnud rahapesuprobleemidest palju varem ja oleks olnud võimalus sõbralikuks aruteluks panga juhtkonnaga, mis on see, mida oleks pidanud tegema,” ütles Bernhoft Jyllands-Postenile.

Taani parlamendiliikmed on finantsjärelevalve selgelt leebe suhtumise pärast muret väljendanud.

Taani Rahvapartei majandusküsimuste kõneisik Hans Kristian Skibby ütles, et on ülimalt kahetsusväärne, et finantsjärelevalve ei tegutsenud rangemalt.

Taani parlamendi majanduskomitee esimees, sotsiaaldemokraat Morten Bødskov on kutsunud majandusminister Rasmus Jarlovi aru andma. Bødskov tahab teada, kas juhtunul on finantsjärelevalve jaoks tagajärgi.