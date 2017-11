Ajaleht: Trumpi kaubandusministril avastati seos Vladimir Putini lähikonnaga

USA president Donald Trumpi administratsiooni järjekordsel kõrgel liikmel avastati olevat seos Venemaa ja selle president Vladimir Putinile lähedalseisvate isikutega.

Ajakirjandusele lekitatud nn Paradiisi paberite (mulluste "Panama paberite" eeskujul -toim) seas oli olulist infot Trumpi administratsiooni kaubandusministri Wilbur Rossi varjatud äritegevuse kohta, vahendab uudistekanal BBC.

Tuli välja, et Rossil on Kaimanisaarte offshore'ide kaudu rahaline osalus firmas Navigator Holdings, mis tegeleb nafta ja gaasi transportimisega Venemaa naftakeemiaettevõttele SibuR, mille kaks osanikku on ka USA sanktsioonide all, omades ühtlasi lähedast sidet president Vladimir Putiniga.

Vene naftakompanii osanike seas on teiste seas Gennadi Timtšenko, kes kuulub juba ammu Vladimir Putini lähikonda, kuid ka Kirill Šamalov, kes on abielus riigijuhi tütrega.

Ross teatas juba, et taandab end ministrina kõigest Paradiisi paberitega seonduvast. Ametist tagasi ta aga president Trumpi vastavasisulise otsuseta ei astu, andis tema esindaja mõista.

Ühtlasi tuli lekitatud dokumentide esimestest ülevaatest välja, et ka brittide kuninganna Elizabeth II raha invereeriti offshore'idesse Kariibi mere saartel.

Ajakirjanduse teatel aitavad dokumendid jõuda kümnete ärimeeste ja avaliku elu tegelaste salajaste tehinguteni, mida nad on tahtnud avalikkuse eest varjul hoida.

