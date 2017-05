Ajaloo rikkaima mehe seitse finantssoovitust

Kuningaid, teadlasi ja piiskoppe rahastanud Saksamaa pankur Jakob Fugger oli mees, kel õnnestus koguda suurim varandus, mis ühel inimesel eales korda läinud.

Kuigi ise talupoja lapselaps, veenis ta paavsti Leo X seadustama kommertslaenud. Üks tema skeeme provotseeris Martin Lutheri kirjutama oma 95 teesi ning algatama reformatsiooni, kirjutab Vesti Finance.

Kui Fugger 1525. aastal suri, oli tema vara hinnanguliselt 400 miljardit. See võrdus kahe protsendiga tolle aja Euroopa sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Siin on ajaloo kõige rikkama inimese finantsnõuanded:

1. Investeerige siis, kui teised kardavad

Fugger edu tagasid kaks suurtehingut. Esimene neist oli laen ertshertsogile Siegmund von Tirolile, kellele Fugger laenas hertsogiriigi hõivamiseks 150 000 forinti. Teised pankurid Siegmundile laenu ei andnud.

Teine tehing oli investeering Ungari vasekaevandustesse ajal, mil teised kartsid türklasi. Türklased küll lõpuks tulid, aga alles pärast rikkuri surma.

2. Olge asendamatud

Õnn võib igal hetkel pöörduda, seda Fugger teadis. Eriti oluline on see teadmine, kui ajad asju selle maailma vägevatega. Monarhidega koostööd tehes mõistis Fugger kiiresti, et nad võivad ilma igasuguste tagajärgedeta igal hetkel lihtsalt maksmata jätta, samas kui ta ise võib ühe lihtsa käsuga ka elu kaotada.

Loe veel

Aga Fuggeril oli üks tähtis võime: võime silmapilkselt suuri rahasummasid leida. Monarhidele ei meeldinud Fugger ega tema laenutingimused, aga nad ei saanud ka ilma temata hakkama.

3. Teadke fakte

Fugger mõistis info väärtust. Ta asutas maailma esimese uudisteagentuuri ning kasutas seda enne teisi turul toimuvate sündmustega kursis hoidmiseks.

4. Jälgige numbreid

Itaallased küll leiutasid topelt-raamatupidamise, kuid üks esimesi selle kasutajaid oli Fugger.

5. Omandage hea haridus

Fugger veetis mitmeid aastaid toonases äripealinnas Veneetsias, omandades teadmisi, kogemusi ja sidemeid, mis end elu jooksul ära tasusid.

6. Säilitage alati kaine meel ja külm pea

Austria peapiiskop oli pangas üks suuremaid hoiustajaid. Kui ta 1509. aastal suri, nõudis paavst, et Fugger kohe raha kirikule välja maksaks. Paraku oli raha kaevanduste projekti all kinni ning Fuggeril ei jätkunud nõuete rahuldamiseks likviidsust. Kuuldused raha väljaviimisest oleksid ta hukutanud.

Selle asemel , et paanikas raha otsida või kulusid kärpida, kulutas Fugger heldelt raha, et keegi isegi ei kahtlustaks, et tal võiks probleeme olla. Nii võitis ta aega, et rahulikult päästva tehingu üksikasjad läbi rääkida.

7. Andke ühiskonnale midagi vastu

Fugger ei olnud mitte ainult väga rikas mees, vaid ta ka mõistis, et peab end ümbritsevaid inimesi kuidagi aitama. Ta on tuntud kui Fuggerei kvartali ehk esimese vaestele taskukohase elamukvartali looja.

Tema põhimõte oli, et igaühel, kes tööd teeb, on ka õigus katusele pea kohal. Selle elamispinna üür oli vaid veerand turuhinnast.