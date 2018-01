Ajaloo suurim kunstirööv: muuseum loodab teoseid siiani tagasi saada. Vaevatasu on vägagi kopsakas

Kui sa külastad Isabella Stewart Gardneri muuseumi Bostonis, siis ei ole sa mitte üksnes suurepärase kustikollektsiooni keskel, vaid sa seisad paigas, kus toimus maailma ajaloo suurim kunstivargus. See leidis aset 1990ndal aastal. Muuseum ootab tänaseni vihjeid, mis viiks varastatud teoste leidmiseni. Aasta lõpus tõsteti auhind väga kõrgele. Kas sellest oli kasu?

Vargus nägi välja selline, et kaks politseinikeks riietunud varast kadusid pool miljardit dollarit väärt kunstiteostega nii, et senini on teosed leidmata. Teiste seas oli Rembrandti, Degas', Manet ja Vermeeri teoseid. Sellised taiesed, mis mõneski teises kontekstis oleksid hindamatu väärtusega.

Muuseum loodab oma vara tagasi saada ning tasu sellele, kes annab vihje, mis viib teosteni, on lausa 5 miljonit dollarit. Enne aastavahetust tõsteti see korraks 10 miljoni dollari peale. Muusemi direktor Anthony Amore selgitas, miks seda tehti:

„On mõeldav, et ühe kriminaalse organisatsioon liikmed ei erutu väga 5 miljonist dollarist. Aga ehk mõjub neile kaks korda suurem rahasumma," ütles ta.

Amore sõnul on ta optimistlik, ehkki vargusest on möödas peaaegu 30 aastat. Amore loodab nimelt sellele, et vargad on ehk tänaseks mõistnud, et enda kätte saadud haruldast kraami on väga keeruline maha müüa. Samas on 27 aastat ikka väga pikk aeg, et see lõpuks kohale jõuaks.

Muuseumis ootavad maale tühjad raamid, mis alles jäid. See on justkui sõnum, et maalide õige asukoht on just seal.

2013. aastal teatas FBI, et nad on kahe varga identiteedi kindlaks teinud, aga mõlemad on vahepeal ära surnud. Arvatavasti andsid nad vara oma grupeeringu teistele liikmetele. Kogu selle aja jooksul ei ole maalid jõudnud ühelegi teadaolevale mustale turule, niisiis saab vaid loota, et need ei ole kadunud või üldse hävinud.

Paraku on tänaseks selge, et ka 10 miljoni dollariline tasu ei meelitanud vihjajaid kohale.

Muide, kõige kallimaks pihta pandud maaliks peetakse Vermeeri "Kontserti", mis on üks vaid 34 tema teosest, mis on säilinud. Selle hind võiks ulatuda 200 miljoni dollarini. (Foto: Wikipedia)