Ajaloo suurim omataoline eksperiment: kas vaesusega võitlemiseks on tõesti relv leitud?

Lähiajal võib alata ajaloo suurim eksperiment, kus raha antakse lihtsalt niisama inimestele kätte. Loodetakse häid tulemusi ning lahendust vaesuse probleemile.

Ebay loojast Pierre Omidyarist sai 1998. aastal hetkega miljardär, kui eBay börsile tuli. Sama kiirelt otsustas ta, et annab raha ära. Ta lõi koos naise Pamelaga Omidyar Networki ning nende usk oli, et igal ühel on võime midagi muuta. Nad ei investeeri lühiajalistesse eesmärkidesse vaid püüavad teha suuri asju - aidata neid, kel on nälg, õpetada neid, kes on kirjaoskamatud ja abistada vägivalla all kannatavaid naisi.

Kuid nad võtavad osa ka ühest eksperimendist. Nad annavad 493 000 dollarit ära niisama.

Seda kõike kureerib heategevusfond GiveDirectly. Nad testivad uut teooriat võitlemaks vaesuse vastu. Selle nimi on kodanikupalk. Programmis osalevad inimesed saavad kindlatel aegadel raha, et katta enda toidu- ja rendikulud ning osta riideid.

Seda kõike katsetatakse praegu vaid mõnes Keenia külas, kuid peagi algab ajaloo suurim kodanikupalga test. Raha antakse kokku enam kui 26 000 inimesele ja perioodi kestvus on inimeseti erinev. Mõned saavad raha nagu igakuist palka, teistele antakse summa korraga kätte.

Omidyaridele see meeldib, sest nad loodavad, et kui vaesus kaob, siis paranevad iseenesest ka muud probleemid ning piirkond saab hoopis teise näo.

Kodanikupalga osas ei ole tänasel päeval ühtegi pikaajalist uuringut tehtud. Senised uuringud on näidanud vaid positiivseid tulemusi ning kinnitavad, et kui vaestel kinni maksta nende põhivajadused, siis väheneb stress ja kasvab iseseisvus. Kodanikupalk on aidanud sügavas vaesuses elavaid inimesi ettevõtteid luua, saata lapsi kooli ja teha olulisi parandusi oma kodus. Uuringud näitavad, et väheneb ka alkoholi ja narkootikumide tarbimine.

GiveDirectly soovib kokku koguda 30 miljonit dollarit. Seni on koos Omidyaride rahaga koos 23,7 miljonit dollarit.