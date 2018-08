California kohus otsustas, et Monstanto teadis, et umbrohutõrjevahendid Roundup ja RangerPro on ohtlikud, kuid ei teavitanud sellest tarbijaid, vahendab BBC.

See on esimene kohtuasi, kus kinnitati glüfosaatide seos vähiga.

Monsanto seevastu eitab glüfosaatide vähki põhjustamist ning kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.

Erinevad väljaanded kirjutavad et California kohtu otsus toob Monsantole tõenäoliselt sadu uusi nõudeid.