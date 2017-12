Ajalooline otsus: Ryanair nõustus streigihirmus pilootidega läbirääkimisi pidama

Iiri odavlennufirma Ryanair juht Michael O’Leary nõustus esmakordselt ajaloos pilootide streigiähvarduse peale ametiühingut tunnistama ning läbirääkimisi pidama.

Ettevõte teatas, et edastas Iirimaa, Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Portugali pilootide ametiühingutele kirja, milles kutsub neid kohtumisele, et tunnistada neid Ryanairi pilootide esindajatena, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

„Jõuluaegsed lennud on meie klientidele väga olulised ning me ei taha, et nad peaksid kartma, et pilootide sammud nende plaane kuidagi ohustaksid,“ teatas O’Leary, kes on pikka aega lennufirmas kanda kinnitada püüdnud ametiühingutega vägikaigast vedanud.

O’Leary möönab saadetud teates, et kui parim viis klientide murepilvede hajutamiseks on pilootidega suhelda tunnustatud ametiühinguesindaja kaudu, siis on lennufirma seda valmis tegema, et jõulunädalale plaanitud streik ära hoida.

Ryanair on Euroopa suurim odavlennufirma. Ettevõtte asutas 1984. aastal Iiri miljardärist ärimees ja filantroop Tony Ryan, kes suri 2007. aastal.