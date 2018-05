Ajalooline samm: ettevõte andis väga olulise tööotsa robotile. Mis selgus?

Saksamaa e-pood Otto kasutab juba mõnda aega tehisintellekti teeneid, kes, nagu selgus, teeb oma tööd paremini kui inimesed. Ta on kiirem, täpsem ja suudab üleüldse rohkem kui lihast ja luust töötaja. See on vaade jaemüügi tulevikku, kirjutab The Economist.

Suured andmed ja masinõpe on jaemüügis kasutusel olnud juba aastaid. Eriti vägevalt teeb seda Amazon. Idee on olnud koguda ja analüüsida suurt hulka infot, et saada aimu klientide maitsetest, soovitada inimestele sobivaid tooteid ja muuta veebiküljed inimestele personaalsemaks. Otto on aga astunud sammu edasi, sest nad on automatiseerinud äriotsuseid, mis ei ole pelgalt klientide info manageerimine. Kõige olulisem on minimeerida seda, et kliendid toote tagastaks. See on firmale aastas miljonitesse eurodesse ulatuv kulu.

Nende tavapärane andmete analüüs näitas, et kliente mõjutas tagastamisel toote kätte saamise aeg. Kui se jäi kahe päeva sisse, siis oli ka tagastamise määr tunduvalt väiksem. Pikem aeg tähendas juba jama: klient võis märgata, et kuskil maksab kaup euro vähem ja ostis selle sealt. See tähendas Ottole, et müük jäi ära, aga saatmise kulu kandsid nad ikka.

Klientidele ei meeldi ka mitmed erinevad saadetised. Nad sooviks kõike saada koos. Otto müüb aga teiste tootjate kaupa ja neil ei ole oma ladu. Niisiis on neil siiani olnud raske, et neid kahte komistuskivi vältida. Pakk pannakse teele kas siis, kui kogu tellitud kaup on koos või jõuab kliendini mitu erinevat pakki eri aegadel.