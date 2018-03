Ajalooline tulemus: Kuldmunale esitati rekordarv võistlustöid

Tänavusele Kuldmuna konkursile esitati kokku rekordilised 719 võistlustööd, mis on suurim võistlustööde arv Kuldmuna 20-aastases ajaloos. Auhindade võitjad kuulutatakse välja Kultuurikatlas toimuval pidulikul auhinnagalal juba 16. märtsil.

Loovusfestivali Kuldmuna ja selle noortekonkurssi Pesamuna korraldab Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit. Liidu tegevjuhi Lola Tehveri sõnul on tal äärmiselt hea meel näha, et oma 20. juubeliaastal on Kuldmuna konkurss suurem kui kunagi varem. Kui möödunud aastal laekus kokku 589 võistlustööd, siis tänavu koguni 130 tööd rohkem. Viimatine rekord pärineb aastast 2008, kui konkursile esitati kokku 680 võistlustööd.

"Rekordiline tööde arv on parim sünnipäevakingitus, mida meie agentuurid ja kliendid said teha oma 20. juubeliaastat tähistavale Kuldmuna konkursile," märkis Tehver. "Žüriidel saavad olema väga tegusad päevad, kuid kahtlemata teeb iga esitatud töö kogu konkursi ainult põnevamaks," lisas ta.

Kuldmuna 719 võistlustööd kategooriate lõikes:

Reklaam 326

Disain 197

Digitaalne reklaam 74

Üritusturundus 59

Suhtekorraldus 45

Pesamuna (noored) 18

Kuldmuna konkursi parimad ja ihaldusväärsete auhindade võitjad pärjatakse juba 16. märtsil Kultuurikatlas toimuval pidulikul auhinnagalal. Pileteid Eesti reklaami- ja kogu turundussektori aasta suursündmusele Kuldmuna saab osta Ticketeri veebikeskkonnast.

Kuldmuna konkursile panevad õla alla: Eggo, Prike, R-Kiosk, JCDecaux, Apollo Music, iDeal, Tallinna Lennujaam, Tanker ja Ruutu Kuus.

