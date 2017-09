Ajalugu maksab. Mõne vana iPhone'i eest võib saada väga kena kopika

Tehnoloogiagigandi Apple’i uus iPhone X maksab 999 dollarit. Mõned inimesed on aga kümme aastat tagasi soetatud originaali alles hoidnud ning selle hind võib nüüd olla olla kümme korda kõrgem kui eile õhtul tutvustatud uuel mudelil, kirjutab MarketWatch.

Mõned esimestest iPhone’idest on väärtuslikumad kui teised. Nii pakuti pensionil ettevõtja Bob Kraftile avamata originaalpakendis iPhone’i eest 11 000 dollarit. Mees lükkas selle tagasi ja soovib telefoni eest saada 15 000 dollarit. „ Mul ei ole müügiga kiiret,“ lausus ta.

Kraft on üks tosinast 2007. aasta iPhone’i müüjast, kes loodavad ikoonilise nutitelefoni selle 10. sünnipäeval heaks rahaks teha. Ta on hinda isegi langeatanud. Viis kuud tagasi eBaysse müügikuulutust pannes oli alghinnaks 18 000 dollarit. Kraft loodab, et kollektsionäärid oskavad originaalpakendi väärtust hinnata. „ Kui pakend avada, on see väärt vaid mõned dollarid,“ rääkis ta.

Esimene iPhone tuli esimest korda müüki kümme aastat tagasi 29. juunil.