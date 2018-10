Ajastu lõpp | Šveitsi pangasaladus on müüt

See ajastu on aegamööda murenenud ja lõppeb nüüd täielikult, kuna Šveits hakkab automaatselt jagama pangakliendiinfot tosinate maade maksuametitega. Sellega võib tõmmata Šveitsi pangasaladusele joone alla. See on läbi.

Täna teatas Šveitsi maksuamet, nad vahetasid juba septembri lõpus esmakordselt vastavalt rahvusvahelistele standardile maksuinfot teiste maade maksuametitega, et lõpetada maksupettused.

Kuigi Šveitsi võimud ei näe automaatselt Šveitsi kodanike Šveitsi pankades asuvate kontode infot, kuid piiriüleste kundede pangainfo on nähtav. Mõnigi lootis seal raha kodumaise maksuameti eest varjus hoida.

Esialgselt toimub maksuinfo vahetus EL kõigi riikide, Austraalia, Kanada, Guernsey, Islandi, Mani saare, Jaapani, Jersey, Norra ja Lõuna-Koreaga, kirjutab Reuters.

Austraaliale ja Prantsusmaale venib maksuinfo edastus, kuna need maad ei täida rahvusvahelisi konfidentsiaalsus- ja andmeturvalisuse nõudeid. Samuti teatas Šveitsi maksuamet, et nad pole saanud maksuinfot Eestist, Horvaatiast ja Poolast.

Vahetatava info seas on kontoomaniku nimi, aadress, residentsusmaa nimi, maksukliendinumber, panga nimi, kontojääk ja saadud tulu. See võimaldab maksuametitel hinnata, kas kodanikud on esitanud korrektse info väliskontode kohta.

Tuleval aastal peaks andmevahetus hõlmama juba umbes 80 riiki.

"Kuna infovahetuse rakenduses tekkis tehniline probleem, siis ei ole Eesti praegu saanud maksuinfot Šveitsiga vahetada," Teatas Eesti Maksu- ja tolliamet. "Probleem peaks lahenema lähipäevil."