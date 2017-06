Ajastu lõpp: Tallinna Kaubamaja lükatakse kokku ja asemele soovitakse teha midagi kaasaegset

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS teatas, et maineka arhitektuurikonkursi kaudu otsitakse linna südames asuvale krundile uue hoonestuse ideid. Nad soovivad koos parimate arhitektidega luua kaasaegse kaubamaja.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja MSI Grupp AS koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutavad välja arhitektuurivõistluse Kaubamaja kvartali ehk Gonsiori tn 2/Rävala pst 6 kinnistute uushoonestamiseks. Mainekale arhitektuurivõistlusele oodatakse osalema Eesti parimaid arhitekte ja rahvusvahelisi büroosid. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 21. september 2017 ning võistluse auhinnafondiks 55 000 eurot.

„Tahame koos parimate arhitektidega luua kaasaegse kaubamaja, mille üle tunneme uhkust nii meie ise kui ka Tallinna külalised. Võin julgelt öelda, et tegemist saab olema unikaalse arhitektuurivõistlusega ka maailma mastaabis, kuna suuri kaubamaju südalinnas ei ehitata just palju. Tahame uue maja täita palju rohkemate asjade ja elamustega, kui praegune seda võimaldab, ning võtta sisse oma kindla koha Põhjamaade mainekaimate kaubamajade seas, eesmärgiga saada kord parimaks," rääkis Erkki Laugus, Kaubamaja AS juhataja.

"Oleme liikunud arhitektuurivõistluse väljakuulutamiseni tihedas koostöös Tallinna linna, Eesti Arhitektide Liidu ja MSI Grupiga. Eelnevalt viisime läbi võistlustingimuste avaliku arutelu, kus projekti sai tutvustatud huvitatud osapooltele ja laiemale avalikkusele ning läbiarutamata küsimusi lauale ei jäänud. Tegelesime koos partneritega põhjalikult piirkonna liikluslahenduse ja muude ettevalmistavate tegevustega ning teostasime mitmed vajalikud ekspertiisid," rääkis Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhataja Peeter Kütt, lisades, et Kaubamaja kvartali uushoonestamisel oodatakse parimat arhitektuurset lahendust, mis arvestaks kehtivate detailplaneeringute ja rajatavate hoonete funktsionaalsusega, aga ka sobituks ümbritsevasse linnaruumi.

Arhitektuurivõistluse tulemusena sünnib arendajate, arhitektide ja Tallinna linna koostöös uus Kaubamaja Tallinna müügimaja, kaasaegne Rävala pst büroohoone ning maa-alune parkla. Detailplaneeringutele vastavalt on uushoonestuse lubatud suletud maapealne brutopind 57 000 m2. Tallinna esinduskaubamaja pind suureneb praegusega võrreldes kuni 2,5 korda.

"See võistlus annab väga hea võimaluse näidata maailmale meie arhitektuuri head taset. Järgmist sellist hoonet ei asuta projekteerima kindlasti aastakümneid, mistõttu võidulahenduse autorile avaneb võimalus tutvustada oma loomingut nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Kuna kaubandus on väga rahvusvaheline valdkond, tõstab see konkursi taset ning pakutud lahenduste kvaliteeti. Omalt poolt ootame professionaalsust, avatud mõtlemist ja lennukaid ideid," rääkis MSI Grupi juhataja Mati Ivask.

Arhitektuurivõistluse tingimused on kooskõlastanud nii Tallinna linn kui ka Eesti Arhitektide Liit. Kaubamaja arhitektuurikonkursi žüriisse kuuluvad Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhataja Peeter Kütt, AS MSI Grupp juhataja Mati Ivask, Kaubamaja AS juhataja Erkki Laugus, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajana detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen, arhitektid Martin Aunin (EAL), Jaak Huimerind (EAL) ja Peep Jänes (EAL).

"Eesti Arhitektide Liidul on hea meel kaasa aidata läbimõeldud linnasüdame kujunemisele, kus Kaubamajal on täita oluline roll linnaruumi elavdajana. Traditsioonilise kaubandusruumina on Tallinna Kaubamaja andnud inimestele põhjuse tulla kesklinna juba mitu aastakümmet. Uue kontseptsiooniga kompleks peaks tulevikus lisama linnapilti nii kvaliteetset arhitektuuri kui ka toimima mitmekesise kohtumispaigana. Oluline selle projekti juures on nii hoone ise kui ka ümbritsev avalik ruum," rääkis EALi president Katrin Koov.