Ajujahi võitja sarnane toode on USAs juba patenteeritud

Ajujahi võitis sel aastal TempID, kelle tooteks on nahale kleebitav kraadiklaas, mis edastab andmeid arstile. Põhimõtteliselt täpselt samasugune toode TempTraq sai aga just USAs patendi.

TempID sai võidu eest auhinnaks 30 000 eurot. See on ühekordselt või korduvalt kasutatav nutiplaaster, mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri andmed, mis on loetavad mobiilist. Mobiilirakendusega on võimalik erinevaid tervisenäitajaid analüüsida, pidada ravi-logi ja saata andmed mugavalt arstile.

TempID tegijad on ka ise varem vihjanud, et neil on konkurente. "On ilmunud turule Bluetoothi-põhised kleebitavad kraadiklaasid, kuid nii kestvuse, täpsuse, hinna kui ka mugavuse poolest on meie tootest astronoomilise ühiku kaugusel," ütlesid nad mais portaalile Geenius.

Konkurendil paistab aga olevat üsna pikk edumaa. Juba mullu augustis sai nende toodet osta suurtest USA kaubanduskettidest nagu Target ja Walgreens. Amazonis maksab odavaim versioon 10 dollarit ja on saanud üldiselt häid hinnanguid. Praegu kestavad mudelid ühe laadimisega üks-kaks ööpäeva, kuid haiglates on testimisel ka 3 ööpäeva kestev plaaster.

Jääb ainult üle soovida TempID-le edu ja jõudu - tarbija jaoks on konkurents muidugi ainult positiivne.