Ajujahile esitati 341 ideed

Eesti suurimale äriideede konkursile Ajujaht esitati sel korral kokku 341 ideed, mis on 32 võrra rohkem kui möödunud aastal. Viimati esitati Ajujahile nii palju ideid kaheksa aastat tagasi. Tallinlased esitasid tänavu 65 protsenti rohkem ideid kui mullu, teatas EAS.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul näitab esitatud ideede arvu suurenemine inimeste kasvavat huvi ettevõtluse vastu. „Ajujahil on Eesti ettevõtlussektoris täita kindel roll, mis on aastatega üha olulisemaks muutunud. Loodame ka sel hooajal näha põnevaid või lausa maailma muutvaid ideid ning toetada nende arengut nii konkursi ajal kui pärast konkursi lõppu,” ütles Ivask.

SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik rääkis, et Ajujahi panuse olulisus seisneb just selle eri vormide toetamises. „SEB on kahel eelneval aastal andnud välja eriauhinda ideele, mis lahendab ühiskondlikke ja sotsiaalseid probleeme. Ajujahil neist ideedest puudust ei tule ja meeldiv on näha, et ideid sotsiaalseteks ettevõteteks esitatakse üle Eesti paljudest erinevatest piirkondadest,” ütles Maasik.

Elisa Eesti tegevjuhi Sami Seppäneni sõnul oli eelmise aasta kogemus Ajujahi suurtoetajana positiivne ja sisukaid koostööprojekte loodetakse ka tänavu. „Elisa jaoks on oluline panustada innovaatiliste lahenduste loomisesse, mis kasutajatele ka päriselt korda lähevad. Koos Ajujahiga otsime muuhulgas lahendusi, mis kasutaks ära peatselt loodava 5G võrgu võimalusi ja potentsiaali. Ideid koguneb kindlasti ka sel aastal lennukaid, ent eriliselt soovime aidata tiime, kel on ka ambitsiooni ja oskuseid mõte mentori abiga ellu viia. Eelmisel aastal tõime Elisasse enda lahendust proovile panema isikutuvastussüsteemi loova MARKUSe ja usume, et seesuguseid sisukaid koostööprojekte sünnib ka tänavu,” rääkis Seppänen.

Enamik ideedest tuli Tallinnast ja Harjumaalt, vastavalt 175 ja 54 ideed. Tartumaalt esitati 54, Pärnumaalt 16, Lääne-Virumaalt 8, Viljandimaalt 6, Võrumaalt 6, Ida-Virumaalt 5, Jõgevamaalt 4, Valgamaalt 4, Põlvamaalt 3, Läänemaalt 2, Saaremaalt 2, Järvamaalt 1 ja Raplamaalt 1 ideed.

Kõikidest ideedest pärineb 99 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 48 tööstuse ja disaini, 23 turismi- ja teenusmajanduse, 34 sotsiaalse ettevõtluse, 22 tervise ja biomeditsiini, 17 loomemajanduse ning 30 energeetika ja keskkonna valdkonnast. 68 ideed liigitati muu kategooria alla.