Ajujaht pikendab ideede esitamise tähtaega

Eile õhtul tabas ideede esitamise keskkonda F6S ka väike tehniline tõrge, mistõttu oli see ajutiselt maas.

Ajujahi ellukutsuja EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul näitab varasemate hooaegade kogemus, et mõned alustavad ideede esitamist viimasel päeval ja ei jõua seda õigeks ajaks konkursile ära esitada. „Ka hilised ärkajad on teretulnud ja ma kutsun veel kõiki üles, vormistage oma idee ja esitage see ära, isegi kui kõik ei ole veel päris lõpuni selge. Selleks Ajujaht ongi, et sind oma idee arendamisel aidata,“ julgustab Rebane võimalusest kinni haarama.

Praeguseks on erinevatelt maakondlikelt ja temaatilistelt üritustelt selgunud üheksa ideed, kes on saanud otsepääsme Ajujahi järgmisesse vooru ehk 100 parema idee hulka. Nendeks on Timey OÜ, Turism, Cookers/Eaters, AMAR, SmartTriggr, Culturest, Stickify, SmartCup ja SecureBadger. Ülejäänud Top 100 hulka pääsevad ideed valib välja žürii kõigist Ajujahile esitatud ideede seast hiljemalt novembri keskpaigaks.