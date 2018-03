Aktivistid seljatasid ettevõtja. Dirhami veekeskus Meritäht tuleb merilõvideta

Dirhamisse planeeritava külastuskeskuse Meritäht arendaja Mellson Grupp on loobunud plaanist eksponeerida keskuses mereloomi, kirjutab Lääne Elu.

„Merilõvid jäävad toomata,” ütles Mellson Grupi üks omanikke ja Meritähe projektijuht Mart Vahtel vastuseks Lääne Elu küsimusele, millised loomad siis tulevase keskuse külastajatel nägemata jäävad. Mereloomade toomisest loobus Vahtel enda sõnul seetõttu, et rahvusvaheliselt on mereimetajate kaitseks sõlmitud mitmeid kokkuleppeid, millega on liitunud ka Eesti: „Siis arvan, et on kõige õiglasem, kui me jätame mereimetajad välja.”

