Aktsiakauplemine - miks pikas perspektiivis on selles äris ellujääjaid vähe?

Aktsiad ja börsid seostuvad enamusele inimestest investeerimisega. Kuid börsil saab aktsiatega harrastada veel ühte põnevat tegevust – kauplemist. Püüangi veidi selgitada, mis moodi see aktsiakauplemine ikkagi käib ja kas sellega võiks tegeleda iga huviline.

Aktsiakauplemist nimetatakse ka päevakauplemiseks (ingl k daytrading) ja see nimetus tuleneb sellest, et kauplejad teevad kõik tehingud ühe börsipäeva siseselt ning üleöö üldjuhul positsioone ei hoia. Seega otsib kaupleja börsilt lühiajalisi liikumisi või ajutisi ebaefektiivsusi, mille abil kasumit teenida.

Aktsiad võivad päevasiseselt erinevatele uudistele ja kommentaaridele reageerida üsna jõuliselt. Tõsi, väga paljudel kordadel on need liikumised ülereageeringud ning mõni aeg hiljem, peale uudise mõju lahtumist, aktsia jätkab liikumist oma endisel trajektooril. Päevakauplejat üldjuhul ei huvita, mis saab täna kaubeldavast aktsiast homme, nädala või aasta pärast. Päevakauplejat huvitab ainult lühiajaline reageering ja seetõttu hoitakse positsioone üsna lühikest aega paarist minutist kuni mõne tunnini.

Loe veel

Edukaks tegutsemiseks vajalikud eeldused

Selleks, et päevakauplemisega edukalt tegeleda saaks, on vaja teatavaid eeldusi. Esiteks on vaja likviidset aktsiaturgu, sest õhukese ebalikviidse turu puhul, nagu näiteks meie koduturg kahjuks on, ei tule paraku kauplemisest suurt midagi välja. Hoopis teine lugu on aga USA börsiga, kus on likviidust küllaga ja ka uudistest ei tule puudus. Teiseks on vaja päevakauplemiseks üsna suurt portfelli. Kuna USA väärtpaberijärelevalve (SEC) on seadnud päevakaupleja kontomahu piiriks 25 000 USA dollarit, siis see võikski ideaalis olla summa millega kauplemisega alustada. Idee poolest saaks kaubelda ka väiksema kontoga, aga paraku päevakaupleja reeglid seavad siin omad kindlad piirangud, sest päevasiseste tehingute arv on limiteeritud.

Teiseks peab olema paigas ka tehniline pool. Tehingu edu sõltub tihtipeale muu hulgas kaupleja kiirusest, seega on hädavajalik otsene ligipääs turule ja seetõttu peaks kauplemiseks olema avatud eraldi konto. Näiteks LHV pakub kauplejatele eestikeelset kauplemisplatvormi LHV Trader, mis võimaldab kaubelda reaalajas turuinfoga ja peale aktsiate ka optsioonide ning futuuridega. See kauplemisplatvorm annab ligipääsu peale USA turu ka paljudele teistele börsidele ning lubab kasutajal oma kauplemiskeskkonda vastavalt enda vajadustele seadistada.

Lisaks peaks kaupleja kindlasti mõtlema ka infoallikale, sest ennast on vaja turul toimuvaga pidevalt kursis hoida. Investeerida tasub mõnda tasulisse infoportaali, aga ka erinevad blogid või sotsiaalmeediagrupid pakuvad teinekord head indikaatorit turuosaliste meeleoludest. Samas tuleks suhtuda kõikidesse soovitustesse ülimalt kriitiliselt, sest me ei tea kunagi soovitaja tegelikke eesmärke ja hea kaupleja on pigem skeptilise loomuga.

Kõikidele ei sobi

Kui eelpool nimetatud tingimused on kõik täidetud, siis ometigi ei sobi kauplemine kõigile inimestele. Ühest küljest pole kauplemises midagi väga keerulist. Oluline on teha eeltööd, leida endale sobiv strateegia ja peale kuiva trenni võib sellega vägagi edukalt tegelema hakata. Kuid paberil on alati asjad lihtsamad, kui need reaalses elus on. Kauplemise edu aluseks pole tihtipeale geniaalsete kauplemisideede genereerimine vaid hoopis psühholoogiline valmisolek. On vaja meelekindlust oma strateegiatest ja reeglitest kinni pidada ning distsiplineerida ennast hetkel, kus emotsioonid kipuvad kainet mõtlemist halvama. Just sel põhjusel on selles äris pikema perioodi vältel ellu jääjaid käputäis, sest kaupleja on iseenda kõige suurem vaenlane ja selline igapäevane sisemine heitlus ei pruugi olla enamus inimeste nägemus igapäevasest töörutiinist.

Eeltoodud arvesse võttes peaks algaja kaupleja endale aega andma ja mitte kiirustama, sest kuigi paljutki saab õppida ja harjutada, siis turutunnetuse tekkimiseks on vaja kogemust ja see tuleb ainult ajaga. Tasub meeles pidada, et turg pakub uusi võimalusi iga päev ja kannatlikkus tasub ennast üldjuhul ära.

Kuna aktsiakauplemine oma olemuselt väga keeruliselt ei kõla, siis meelitab see tegevus turule paljusid, kuid paraku peidab väline lihtsus endas siiski mitmeid lõkse. Üks peamistest, millesse algajad kauplejad takerduvad ongi piisava ettevalmistuse puudumine, sest reaalsus osutub ootustest tihtipeale oluliselt keerulisemaks. Samas kui huvi aktsiaturgude vastu on suur, tasuks endale võimalus anda – nende vastu, kel kodutöö tehtud ja riskihaldus paigas, võib börsijumal olla vägagi armuline.