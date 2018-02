Aktsiaturgudel on kahe aasta halvim nädal

USA aktsiaturud lõpetasid kahe aasta halvima nädala positiivselt, aga intressimäärade tõstmisega seotud hirmud võivad järgmisel nädalal turgudele naasta, kirjutab Äripäev.

Standard & Poor’s 500 indeks lõpetas nädala viimase kauplemispäeva 1,5protsendise tõusuga. Sellegi poolest on veebruarikuu müügilaine pühkinud minema selle aasta tõusu ning USA riigivõlakirjade tootluse kasv võib paanikale uuesti hoo sisse anda.

Järgmise nädala kolmapäeval ilmuvad ka inflatsiooninumbrid – oodatust kõrgemad näitajad võivad veelgi õli tulle lisada.

Investeerimisfirma Bryan Mawr Trusti investeeringute juht Ernie Cecilia ütles Bloombergile, et investorid peaksid olema teadlikud ja saama aru, et see volatiilsus on puhastav ja vajalik.

Loe pikemalt Äripäevast.