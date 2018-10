Eesti Pandipakendi juhatuse liikme Kaupo Karba sõnul oleks kõige efektiivsem ja kiirem tee taaraprobleemi lahendamiseks langetada alkoholiaktsiisi. Seda aga uues riigieelarves ette näha ei ole. Hoolimata soojast suvest on tagatisrahaga pakendite müük kaheksa kuuga langenud 12%. Metallpurkide – ehk toodete, mille müük on eriti suures mahus Läti piiri peale liikunud – müügilangus on mulluse 11% kõrval olnud kaheksa kuuga 30%. „See on väga suur langus. Ei näe, et piirikaubandus hakkaks raugema. Praegu on see õlu, homme on muud tooted,” räägib juulist ettevõtet juhtiv endine finantsjuht Karba.