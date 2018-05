Aktsionäride kaklus varjutab IT-edulugu

Kunagise Skype'i arendaja Toivo Annuse ja tema äripartneri Herty Tammo aastatepikkune ärikaklus on tööd andnud nii prokuratuurile, kohtule kui ka advokaatidele ning lahendamatuna näivad vastuolud on jõuliselt sisse sõitnud rahvusvahelise haardega tuntud Eesti IT-ettevõttesse, kirjutab Äripäev.

Juba praegu ulatuvad osapoolte õigusabikulud kokku kümnetesse, kui mitte sadadessse tuhandetesse eurodesse. Mõned kohtulahendid on jõustunud, osa asju on veel pooleli ja võimalik, et neid tuleb üha peale. Kogu juriidiline rähklemine aga segab piletimüügisüsteeme arendava ASi Ridango tööd.

Ridango üks aktsionäridest 42,5protsendilise osalusega on Poohtech AS, mis omakorda kuulub võrdselt endisele Skype'i arendajale, investorile Toivo Annusele ning samuti investeerimisega tegelevale Herty Tammole. Juba hulk aastaid suhtlevadki endised head tuttavad Annus ja Tammo vaid advokaatide vahendusel.

