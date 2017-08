Aktsionäride võlatüli viis pankroti äärele

Ligi pool miljonit eurot võlgu jäänud arendusfirma üks omanik esitas pankrotiavalduse, mida teine peab pahatahtlikuks, samas nõuavad oma toetust juba tagasi nii EAS kui ka haridusministeerium ning võlgades firma tõsteti välja ka kontorist, kirjutab Äripäev.

Sisemiselt käärivas meditsiinivalla arendusfirmas võib patiseisu jätkudes libiseda käest suure vaevaga võidetud maksavähi ravi puudutav teadusprojekt, mille tulemusena saaks vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskuse pikaajalise juhi Riin Ehini sõnul laastava hoobi Eesti teadlaste maine ja usaldusväärsus.

Mullu sai AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus (VTAK) rõõmusõnumi: India farmaatsiatööstus Bravo Pharma tahab nad ära osta, ja selle omanik Rakesh Pandey lubas investeerida Eestisse paari aasta jooksul kuni viis miljonit eurot, hakates siin tootma ravimeid Kesk-Aasia turule.

Praeguseks on Bravo omandanud 37,5% VTAKist firma IBCC Holding AS kaudu ja ihkab endiselt 100%, kuid VTAKi teine, 12,5% osalusega aktsionär, Vene omanikega farmaatsiatööstus AS Kevelt esitas 27. juulil VTAKi pankrotiavalduse. VTAK võlgneb võlausaldajatele kokku ligi pool miljonit eurot.

Loe pikemalt Äripäevast.