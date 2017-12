Akumaailm pakub põnevaid investeerimisvõimalusi

Eksperdid soovitavad investoritel silma peal hoida akutootjatel, ent hoiatavad, et suurte kasumite saamiseks peab tegema väga põhjalikku eeltööd ning kaua ootama.

Thomas Edison kirjutas 1883. aastal, et ta peab just tehnoloogiaajastu üheks suuremaks läbimurdeks just akut, kirjutab Äripäev.

Praegu, mil autotootjad tulevad üksteise järel välja uudistega, et tahavad traditsioonilise sisepõlemismootori vahetada elektrimootori vastu, näib, et Edisonil ei saanud rohkem õigus olla.

Akumaailma puhul tuleb ilmselt enamikule esimesena pähe Tesla 5 miljardit maksev gigatehas. Tegelikult pakub see valdkond investoreile aga hoopis laiemat ampluaad võimalusi.

Allikas: Äripäev