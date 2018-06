Alamäe: kõigist riigiettevõtetest tuleb viia vähemalt 25 protsenti börsile

Kõigist Eesti riigiettevõtetest tuleks viia vähemalt 25 protsenti börsile, leiab Eesti 200 üks algataja, IT-ettevõtja Priit Alamäe ERR-ile.

"Kui oleks minu otsustada, viiksin kõigist riigiettevõtetest vähemalt 25 protsenti börsile. Esiteks võtab see suuresti maha korruptsioonihirmu, tänu avalikule tähelepanule ja läbipaistvusnõuetele ning tekitab rahva seas rohkemat usaldust. Teiseks aitab see käima tõmmata meie kapitaliturgu," ütles Alamäe.

Alamäe hinnangul on Eestis Euroopa üks kõige halvemini arenenud kapitaliturg.

"Igasugune kapital, mis ei ole laen, on ettevõtetele pigem raskesti kättesaadav. Järjest rohkem ettevõtteid on pigem vähese varaga, pigem teenustele suunatud ja klassikalises mõttes pole neil tagatisi, mida pankadele anda. Nende võime pangast laenu võtta järjest kahaneb. Kokkuvõttes on riigid, kus kapitaliturg korralikult ei toimi, teistega halvemas seisus."

Alamäe sõnul usub ta, et ka kapitalil on rahvus ja et Eestil on vaja süstemaatiliselt tegeleda sellega, et meil tekiks rohkem rahvuslikku kapitali.