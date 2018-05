Alan Vaht: kütuseaktsiiside tõstmise trall on kestnud 3 aastat. Hoiatusi ei kuulatud ja nüüd on valus reaalsus käes

Ulmeline aktsiisitõus tõi riigile vaid näiliselt suurema tulu. Selle põhjuseks on kütusest sõltuvate majandussektorite konkurentsivõime oluline langus, mille täpsetest negatiivsetest mõjudest kuuleme alles mõne aasta pärast. Statistikaameti andmetel tegi kaubavedu maanteedel tohutu vähikäigu langedes tänaseks 2005. a. tasemele. Lisaks on riik pidanud oma aktsiisiprognoose korrigeerima allapoole 24 mln. euro võrra. Kogu 3-aastase aktsiisiprogrammiga soovitud 100 mln. euro asemel teenitakse täiendavat aktsiisitulu poole vähem. Antud olukorra põhjuseks on riigipoolne valearvestus, sest transpordiettevõtted viisid oma tankimise Eestist Lätti.

Vastavalt eeltoodule ei ole paika pidanud ka tollase valitsuse aktsiisitõusu õigustus, et tarbimise vähenemisega paraneb õhukvaliteet. Tõsi, tollane valitsus nägi ette mõningast tarbimise vähenemist, kuid valearvestuseks oli transpordisektori tankimise massiline Lätti kolimine ning seal tangitud liitrite endistviisi Eesti teedel põletamine. Eesti valitsuse tehtud otsuse üle on rõõmustanud lätlased, sest sealne diislikütuseturg kasvas enam kui 100 mln. liitri võrra. Eesti kaotust ei tohi aga arvestada ainuüksi 2015. a. tarbimisandmete baasilt, sest kaotatud on ka senine iga-aastane 4-protsendiline diislikütuseturu kasv. Seda arvestades on diislikütuseturu kogukaotuseks koguni 16% ehk ca 140 mln. liitrit.

Vajab meenutamist, et kütuseaktsiidide tõstmist õigustati muuhulgas ka tolleaegsete madalate kütusehindadega, kuid see tulenes kütuse maailmaturuhindade kokku kukkumisest 2014. a. teises pooles. Täna oleme aga olukorras, kus kütuste maailmaturuhinnad on 2016. a. madalseisust tõusnud koguni 125%.