Alan Vaht kütusehindade tõusust: turg on väga pinges ja paranemismärke ei paista

Kütusehindade tõus, mis veab ka üldist hinnatõusu, on Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul tingitud väga pingelisest olukorrast globaalsel kütuseturul ning lähiajal paranemismärke ei paista, kirjutab ERR.

"Kütuseturg on täna absoluutselt igast kandist pinges. Turul on defitsiit ja hetkel tundub, et lähiajal ei kipu midagi väga paremaks minema. Põhiline põhjus, miks turg pinges on, on OPEC-i otsus tootmist kärpida," ütles Vaht ERR-ile tarbijahinnaindeksi kommentaariks, lisades, et kärped on osutunud algselt kokkulepitust suuremaks.

Vaht tõstis tausta mõttes esile ka viimaseid arenguid USA-s, kus president Donald Trump on andnud jõuliselt märku, et armu ei anta ühelegi riigile ega ettevõttele, kes plaanib Iraanist toornaftat osta. "Selline jõuline samm on tekitanud olukorra, kus Iraan on väga ärevaks muutunud, sest Iraan tahab oma naftat globaalsele kütuseturule viia, aga USA sanktsioonide tõttu tahetakse Iraani naftat turult kõrvale hoida," selgitas Vaht. Iraan omakorda on andnud väga karmi vastuse, teatades, et blokeerib Hormuzi väina, kust aga liigub välja 30 protsenti Lähis-Ida naftatarnetest.

"Me võime ette kujutada, et me võime näha midagi sellist, mida kogu maailm ega globaalne kütuseturg pole elu sees näinud."

Täna ei näe Vaht ühtegi põhjust, mis võiks leevendada praegust olukorda kütuseturul. "Ma küll ei kujuta ette, mis võiksid olla need uudised ja põhjused, mis võiksid hinda allapoole tuua."