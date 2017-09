Alan Vaht: orkaan Harvey andis kütusehindadele hiiglasliku hüppe

Orkaan Harvey laastamistöö andis kütuste hindadele tohutu jõu ning lennutas hinnad enam kui kahe aasta kõrgeimale tasemele. Viimase kolme päevaga on bensiini maailmaturuhind kallinenud 15% ning diislikütuse hind 6%, kirjutab kütuseekspert, Alexela juhatuse liige Alan Vaht oma blogis.

Absoluutnumbrites on bensiini hinnale lisandunud kolme päevaga 85 dollarit tonnist ehk umbes 7 senti liitrist. Diislikütus on kallinenud 31 dollarit tonnist ehk umbes 3 senti liitrist.

Sellest suurema hinnakatastroofi põhjustas täpselt 12 aastat tagasi orkaan Kartina, mille tulemusel kerkis bensiini hind üleöö enam kui 100 dollarit tonnist. Sarnaselt Katrina orkaanile on ka seekordse hinnatõusu põhjuseks orkaan Harvey poolt põhjustatud kahjud USA naftatööstusele.

Nimelt on neljandik USA rafineerimistehastest rivist väljas, sh ka USA suurim rafineerimistehas Motiva, mis oma tootmismahuga 0,6 miljonit barrelit päevas moodustab 8,5% USA naftarafineerimise kogumahust. Suletud on ka mitmeid nafta lõpptoodete torujuhtmeid. Kannatada saanud rafineerimistehaste parandustööd võivad kesta paar nädalat ning enamgi. Samas on teadmata, millal parandustöödega üldse alustada saab.

Tähelepanuväärne on, et bensiini 15-protsendilise hinnaralli juures on toornaftahind tõusnud kõigest 1,6%, mis ei ole meeltmööda OPECile, kelle sooviks on olnud kokkulepitud naftakärbetega aidata toornaftahinnal kasvada. Soovitud eesmärk ei ole aga täitunud, sest Brenti toornafta barrelihind on täna 2 dollari ning WTI toornafta koguni 5 dollari võrra madalamal kui aasta alguses, mil rakendus OPECi naftatootmiskärbe.

Viimaste kuude USA statistikast paistab aga silma mitmed olulised muutused. Selges langustrendis on USA toornaftavarud, mis on selle aasta märtsis saavutatud rekordtasemelt 535,5 miljonit barrelit langenud tänaseks 78 miljoni barreli võrra ehk 15%.

Hästi ei ole läinud ka USA kildanafta puurtornide taasavamisega, mille hoog rauges juulikuus kui aasta algusest arvestatud senine nelja nädala keskmine taasavatud puurtornide arv langes järsult 38 puurtornilt kõigest 10 taasavatud puurtornini juulis. Kogu augustikuu senine saldo on 7 puurtorniga aga sootuks miinuses.

Fundamentaalselt on täna surve naftatoodete lõpphindade tõusule. Arvestades, et orkaanist räsitud USA rafineerimistehaste parandustööd kestavad vähemalt septembri keskpaigani või isegi septembri lõpuni püsib ka surve bensiini ja diislikütuse hindade tõusule.