Alar Karis Riigikogus: Välisabi pole mõeldud millegi püsivaks ülalpidamiseks

Riigikontrolär Alar Karis esines täna Riigikgus, kus ta tuletas meelde, et 30 aastat tagasi ilmus IME ehk Isemajandava Eesti kontseptsioon. Nüüd on meil välja kujunenud välisabist sõltuvus.

11 protsenti riigieelarve kuludest on kaetud välisabist, rääkis ta.

„Me ei tohi lõputult jääda vaatama rikkamate liikmesriikide poole pidades seda vääramatuks abiks,“ lausus ta. „Terendab aeg, kui välisabi hakkab kahanema.“

30-aastat tagasi ilmus IME teade, et Eesti peab suutma end ise majandama.

„Kujunenud on välja sõltuvus," märkis ta. „Välisabi pole mõeldud millegi püsivaks ülalpidamiseks.“

Meil valitseb eurorahast sõltuvus, milleks on vaja aastas 150-200 mln eurot.

Riigikontroll küsis ministeeriumitelt, et kas on plaan, milliseid tegevusi üle vaadata, selgus, et kõiki tegevusi on vaja 90% ulatuses jätkata.

Kokku oleks aastatel 2021-2027 vaja lisaks kolm miljardit eurot.

„Ministeeriumitel oli kaks vastust,“ rääkis ta raha allikate kohta. „Ministeeriumite vastused olid ei tea või riigieelarvest. Harjutagem mõttega, et Eesti muutub abisaajast abiandjaks."

„Kas me teeksime seda või teist kui peaksime kõik kulud ise kandma,“ soovitas ta mõelda. „Võtkem aega järelemõtlemiseks.“