Alar Tamming Tallinna Sadama IPOst: inimene asetati institutsioonidest tahapoole

IPO peegeldab väga täpselt IPO tegijate eetilist tasandit, kommenteeris Tallinna Sadama aktsiapakkumist Tavidi suuromanik ja juht Alar Tamming.

“Inimene asetati institutsioonidest tahapoole. Kõikvõimalikud loogilised mõttekonstruktsioonid, miks just nii tehti ongi ainult õigustused oma hoolimatusele inimese suhtes,” ütles Tamming. “Suures plaanis peegeldab see kogu ühiskonna allakäiku ja eetika ning õigluse asendumist korporatiivsete huvidega. Filosoofidelt - kui tehakse midagi tavaloogikale ja inimeseks olemisele vastupidist, siis on selle taga raha, kui see toimub hästi suures ulatuses on selle taga suur raha. Mõnikord muidugi ka naine,” lausus ta. “Nii on see olnud sajandeid, kuid lootus õiglusele, aususele ja tõele sureb viimasena. Kuna üks mu põhimõtteid on “mitte võidelda reaalsusega, sest igal juhul jääd kaotajaks; kaotades nii selles mida soovid, kui ka meelerahu” siis ma võtan lihtsalt teadmiseks kogu IPOga toimunu.

Alar Tamming õnnstus märkides saada väärtpaberikontole 19 891 Tallinna Sadama aktsiat.