Albert Einsteini õnneteooria ülestähendus müüdi enam kui miljoni dollari eest

20. sajandi üks silmapaistvam teadlane Albert Einstein pani Imperial Hotel Tokyo kirjablanketile kirja õnne teooria.

1922. aasta novembris reisis Einstein Euroopast Jaapani loenguid pidama, mille eest talle maksti Jaapani kirjastajate poolt 2000 naela. Reisi ajal anti 43-aastasele teadlasele kõrgeim auhind Nobeli füüsikapreemia, mille ta sai panuse eest teoreetilisse füüsikasse.

Einstein oli parasjagu kirja panemas oma tundeid ja mõtteid Tokio Imperial Hotelis. Siis saabus käskjalg saadetisega. Tal oli valida kas maksta traditsiooniliselt väikest raha teenuse osutamise eest või mitte, kuna tal ei olnud peenraha käepärast, kirjutab Washington Post.

Selle asemel kirjutas Einstein kaks lühiteadet ja andis need käskjalale. Kui olete õnnelikud, on need sõnumid kunagi väärt rohkem kui taskuraha, ütles Einstein. Seda rääkis käskjala Hamburgis elanud sugulane.

Einsteinil oli õigus. Tema kaks autogrammiga mõttesähvatust müüdi teisipäeval Jerusalemmas oksjonil kokku 1,8 miljoni dollari eest.

Saksa keeles kirjutatud „mõõdukas ja rahulik elu toob rohkem õnne, kui pingeid tekitav välise edu tagaajamine” sedeli eest maksti 1,56 miljonit dollarit. Selle algväärtus oli hinnatud 5000-8000 dollarile.

Oksjonimaja juhi Gal Wieneri sõnul algas pakkumine 2000 dollariga ja kestis umbes 25 minutit, kirjutas Associated Press.

Teine paberile jäädvustatud mõttesähvatus “kui on soov, on ka viis selle elluviimiseks” müüdi esialgse prognoositud 6000 dollari asemel 240 000 dollariga.