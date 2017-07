Alexela Energia poolaasta käive oli üle 12 miljoni euro

Alexela gruppi kuuluv Alexela Energia müüs käesoleva aasta I pooles ligi 240 miljonit kWh elektrit ning pea 7,1 miljonit kuupmeetrit maagaasi. Ettevõtte käive oli 12,3 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Võrdluseks - 2016. aasta I kvartalis oli ettevõte käive 9,9 miljonit eurot, müües 178 miljonit kWh elektrit ja 6,4 miljonit kuupmeetrit maagaasi.

Alexela Group juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul on Alexela Energia eraklientide tarbimiskohtade arvult turul teisel kohal ning see näitab eraklientide usaldust ning rahulolu Alexela pakkumiste ja teenindusega.

„Maikuust alates oleme pakkumas klientidele ka ühisarveldust, kus ühe arvega saab tasuda nii elektri- kui võrguteenuse tasud. Klientide huvi selle teenuse vastu on seni suur olnud,“ viitas Andreas Laane.

Gaasiturul oli juulikuu märgilise tähtsusega, kuna esmakordselt Eesti ajaloos kehtestati mahutigaasile ja surugaasile aktsiis. „Loodame, et kõik turuosalised hakkavad ausalt antud aktsiise ka tasuma ning teeme maksuametiga igakülgset koostööd, et uues maksukeskkonnas kõik turuosalised ausad oleks,“ sõnas Andreas Laane.

Eesolevad kuud toovad aga vedelgaasi müügimahtude osas rekordid, kuna alanud on viljakuivatushooaeg ja Eesti talumehed on korjamas rekordsaaki. „Oleme oma Reola terminali vedelgaasi täis varunud, et teenindada kõiki Eesti põllumehi aasta kiireimal perioodil,“ selgitas Andreas Laane.