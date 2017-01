Kui veel 2015. aastal oli Alexela grupi käive 204 miljonit eurot, siis mullu jäi see napilt alla 200 miljoni euro, teatas ettevõte.

Seevastu ärikasum kasvas ligi 40 protsenti, 11 miljonile eurole.

Alexela Group juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul keskendub kogu grupp jätkuvalt kulude kokkuhoiule, kuna 2014. suvest kukkuma hakanud nafta hind langes eelmise aasta jaanuaris ennenägematule 30 dollari piirimaile. „Täna, aastajagu hiljem on nafta hind küll kosunud, ent on oma endisest tasemest ikka kaks korda madalam,“ viitas Andreas Laane. „Oluline on rõhutada, et Valitsuse otsus siduda põlevkivi ressursitasud nafta maailmaturu hindadega oli ainuõige samm, luues kogu sektorile võimaluse möödunud raske aasta üle elada,“ sõnas Andreas Laane.

„Liialt palju on Eesti põlevkivitööstus saanud süüdistusi oma sobimatuses Pariisi kliimakonverentsi-järgsesse maailma. Eesti põlevkivi võti on keemiatööstus,“ viitas Andreas Laane. Tema sõnul on põlevkivi ahju ajamine - et sellest pelgalt elektrit toota - selgelt eilne päev, ent põlevkivist õli tootmine on lõputute võimalustega tulevikutööstus. „Oma rafineerimistehasega kataks Eesti aastane põlevkiviõlitoodang kogu meie riigi diislikütusevajaduse ning paralleelselt alternatiivsetele kütustele üle minnes saaksime hakata põlevkiviõlist taas suuremas mahus peenkeemiatooteid tootma, andes hädavajaliku sisendi homsete nutitelefonide, elektriautode ja päikesepaneelide loomisesse,“ kirjeldas Andreas Laane. „Riik panustab agaralt start-up Eesti edendamisse - loodame, et sama agarus teadustöö toetamises saabub ka maailma parimasse põlevkivitööstusesse, milleks on Eesti põlevkiviõlitööstus,“ viitas Andreas Laane.

Alexela grupi tütarettevõte Kiviõli Keemiatööstus kaevandas möödunud aastal kokku ligi 1,44 miljonit tonni põlevkivi, millest tootis üle 83 tuhande tonni põlevkiviõli. Koos õliga toodeti piisavalt soojust, et varustada Kiviõli linn Eesti soodsaima kaugküttega ning vabaturule müüdi 36 miljonit kWh elektrit.

Alexela kütusemüügis on müügikäibele suurt mõju avaldanud kütuseaktsiisi tõus. „Ka käesoleval aastal on Eesti kütusehinnad kasvamas, eeskätt läbi veebruarikuu aktsiisitõusude ning suvel rakenduva biolisandi nõude tõttu,“ viitas Andreas Laane. „Ma mõistan Valitsuse soovi asendada tulumaks tarbimismaksudega, ent me ei tohi eirata Läti ja Leedu maksukeskkondi – väga raske on seletada, miks eestlane peab naabritest kütuse eest rohkem maksma,“ lausus Andreas Laane.

Omalt poolt aga ootab Alexela riigilt visiooni, millal Eestis kaovad bensiini- ja diislikütusel sõitvad masinad. „Gaasiautode osakaal saab Eesti autopargis olla kordades suurem. Alexela on rajanud Eesti suurima LPG-tanklate võrgustiku ning nüüd asume rajama ka CNG-tanklate võrku,“ kutsus Andreas Laane autojuhte ülesse üle minema gaasikütusele. Kui LPG-ga sõites väheneb sõiduki süsihappegaaside hulk kuni 45%, siis CNG puhul on tulevikus läbi biometaani kasutuselevõtu võimalik viia sõiduki keskkonnamõju nulli.

Alexela Oil möödunud aasta käive oli 118 miljonit eurot ning 71 tanklaga ollakse turu kolme suurima tanklaketi seas.

Alexela energiamüügis on jõuliselt kasvatatud erakliendiportfelli, kus sõlmitud elektrilepingute arv pea kahekordistus möödunud aastal. „Jätkuvalt on Alexela Energia suurima energiatoodete valikuga ettevõtte Eestis – pakume nii elektrit, maagaasi, balloonigaasi kui mahutigaasil baseeruvat küttelahendust,“ viitas Andreas Laane. „Uuest aastast asume vahendama oma klientidele ka kodukindlustust ning oleme edaspidigi valmis oma teenuste portfelli laiendama,“ sõnas Andreas Laane.

Alexela Energia müüs möödunud aastal kokku 375 miljonit kWh elektrit ning 11,5 miljonit kuupmeetrit maagaasi. Ettevõtte müügikäibeks kujunes ligi 20 miljonit eurot.

Alexela grupi üks vanimaid ettevõtteid Tiki Treiler on samuti keskendunud oma tootmise efektiivsuse tõstmisele. „Meie müügisihiks on eeskätt kasvatada mahte Norra turul, kus nafta hinna taastumine on näitamas võimalusi kasvuks,“ viitas Andreas Laane. Tema sõnul on Tiki Treiler aina eeskujulikum näide Eesti metallitööstusest, eksportides oma toodangust üle 90%.

Baltimaade moodsaimat kuumtsinkimisteenust pakkuv Zincpot kasvatas möödunud aastal järjepidevalt metallitöötlemise täisteenuse müügimahte. Antud teenuse puhul läbib tsinkimisele minev metallidetail ka eelneva haavelduse ning hilisema pulbervärvimise. Sellise töötluse tulemusel on tagatud metallitootele maksimaalne eluiga ja kvaliteet. „Eesti masinatööstusele oluliseks partneriks olles võib väita, et Eesti tööstustoodangu kasv on eksisteerimas ainult tänu eksportivale masinatööstusele, kelle toodangu lisandväärtusele olulise panuse annab ka Zincpot,“ kiitis Andreas Laane Zincpot kliente.

Käesoleval aastal keskendub Alexela Group efektiivsuse tõstmisele. „Nafta maailmaturu hinnaliikumistes puudub ikka veel selge siht ülesse ning seni, kuni Brent püsib allpool 60 dollari piiri, on Alexela viinud investeeringud miinimumini,“ sõnas Andreas Laane.