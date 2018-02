Alexela ja Adven tegid vangerduse

15. veebruaril sõlmitud lepingu alusel ostab Alexela Adven Eesti maagaasi portfelli ja Adven Eesti ostab Alexelalt Gaasienergia AS koos maagasi jaotusvõrguga. Tehinguga kasvab oluliselt Alexela maagaasi kliendibaas ja ligi 65 kilomeetri võrra Adveni maagaasivõrk. Tehingu hinda pooled ei avalda.

„Soovime pakkuda oma klientidele terviklikke energialahendusi, laienenud maagasi portfell võimaldab meil olla hea partner veelgi rohkematele klientidele. Ühtlasi väljume tehinguga maagasi jaotusvõrgu ärist, mis ei ole täna ettevõtte fookus ning samuti tuleb selles äris peamine kasu mastaabiefektist, mida Gaasienergia AS-i suurune ettevõte üksi ei saavuta,“ ütles Alexela Energia juhatuse esimees Maria Helbling tehingu tagamaid.

„Suuruselt Eesti teise maagaasi jaotusteenuse osutajana on Adven alati avatud teeninduspiirkonna laiendamise võimalustele ja tänase tehinguga õnnestus maagaasi jaotusvõrku kasvatada ligi kolmandiku võrra,“ sõnas tehingu tagamaid Adven Eesti juhatuse esimees Urmo Heinam. „Võrguäris on olulised mastaabid, et tõsta ettevõtte efektiivsust ja seeläbi klientidele konkurentsivõimelist teenust pakkuda.“

Ettevõtete klientidele jäävad kõik lepingud kehtima ning teenuste osutamine on tagatud. Pooled teavitavad oma kliente detailsemalt lähiajal.