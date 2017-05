Alexela juht: esmakordselt Eesti ajaloos on eestlased hakkamas püsioste tegema Lätis

Alexela juhatuse esimees Ain Kuusik ütles, et nüüd jäävad inimesed harjumuse tekkides püsivalt Lätti ostusõite tegema ning ükski EASi programm ei too ettevõtlust Lõuna-Eestisse tagasi.

Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvas Alexela käive 15%, ent käive tankla kohta langes. Ettevõtte kasumiks kujunes 850 tuhat eurot, mida on ligi 10% vähem võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.

Alexela Oil juhatuse esimehe Ain Kuusiku sõnul on käesoleval aastal pandud suurim rõhk CNG tanklate rajamisele. „Lisaks suurimale gaasitanklate võrgule oleme välja ehitanud ka Baltimaade suurima sadamatanklate võrgustiku ning selgi aastal saab Eesti rannik juurde uusi tanklaid,“ sõnas Ain Kuusik. Tema sõnul avatakse maikuus uued sadamatanklad Harjumaal, Kakumäe, Eisma ja Neeme sadamates.

Tema sõnul on aga aina suurem probleem Eesti aktsiisipoliitika. Ta ütles, et käibe kasv tänu neljale uuele tanklale, mis möödunud aastal soetati. „Ilma nende tanklateta oleks meie käive olnud väiksem kui 2016. aastal,“ viitas Kuusik aktsiisitõusu mõjule.

Tema sõnul on aktsiiside tõstmine avaldanud tugevat mõju ettevõtte kasumlikkusele ning mõjutab kindlasti ka käesoleva aasta tulemust. „Meie piiriäärsed tanklad Võistes ja Valgas on kütuste müügimahult iga kuu näitamas kuni 70% müügimahu vähenemist, võrreldes möödunud aastatega."

Kuusiku sõnul on Tallinn aastaid kogenud, kuidas ühe riigi maksupoliitika toob kümneid tuhanded kodanikud naaberriiki. „Me teeme täpselt seda sama nüüd Lõuna-Eestis, viies aina suurema osa palgatulust naaberriiki. Valitsuse excel-tabel peaks peagi näitama, et aktsiisitõusust ei tekkinud mitte lisatulu, vaid esmakordselt taasiseseisvunud Eesti ajaloos on eestlased hakkamas püsioste tegema Lätis." Tema sõnul jäävad inimesed harjumuse tekkides püsivalt Lätti ostusõite tegema ning ükski EASi programm ei too ettevõtlust Lõuna-Eestisse tagasi.

Alexela Oil AS kuulub Alexela Gruppi. Ettevõtte 72-st tanklast omab tanklakauplusi 23.