Alexela laienes suurtehinguga elektriturul

20. juulil sõlmitud lepingu alusel ostis Alexela 220 Energia aktsiad. Tehingu tulemusel kasvab oluliselt Alexela elektrimüügi turuosa.

220 Energia juhatuse liikme Marko Alliksoni hinnangul on energiaturg jõudnud küpsemasse konsolideerumise faasi, kus edasiseks kiireks kasvuks on vaja omandada uut turuosa, mis on pannud turuosalised otsima koondumisvõimalusi.

„Alexela on 220 Energiaga väga sarnane elektri- ja gaasimüüja ning koondumine ühtsesse kontserni annab 220 Energia tänastele klientidele lisaväärtust – meie kliendid saavad osa Alexela pakkumistest ning suureneb tervikuna ettevõtte pikaajaline võimekus pakkuda konkurentsivõimelist alternatiivi võrguettevõtjatega seotud endistele elektri- ja gaasimonopolidele,“ ütles Allikson.

Ettevõtted ei avalikusta tehingu hinda.