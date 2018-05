Alexela: laienesime Poola, sest kõrgete kütusehindade tõttu ei tangi pikamaa-autod enam Eestis

Alexela teatas, et hakkas alates eilsest pakkuma tankimisvõimalust Poolas Orleni tanklates. Koos juba varem lisandunud Läti ja Leedu tankimisvõimaluste ning Alexela Eestis asuvate tanklatega saavad Alexela kliendid oma kütusepaake täita nüüd 2604-s tanklas.

„Alexela otsus pöörduda välisturgudele oli ajendatud eeskätt meie klientide soovidest ja vajadustest. Ulatuslikud aktsiisitõusud on suure osa transpordi- aga ka märgatava osa erasektori tankimistest viinud Eestist välja. Tanklaketi vaatevinklist on see kahtlemata murettekitav olukord. Soovime oma kliente hoida ning seega tahame pakkuda järjest paremat ja mugavamat teenust. Soodsama tankimisvõimaluse pakkumine piiri taga Lätis, Leedus ja nüüd ka Poolas on olnud meile seega möödapääsmatu valik. Äriklientidele pakume ka kohest käibemaksu tagastuse võimalust, mis teeb välisriigis tankimise kliendi jaoks eriti mugavaks,“ selgitas Alexla grupi juhatuse liige Alan Vaht.