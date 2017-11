Alexela märgiline võit: Eesti firma hakkab tarnima kütust Belgia õhujõududele

Alexela Logistics tütarettevõte Puma Aviation Europe võitis Belgia õhujõudude kütusehanke, tarnides kolme aasta jooksul AVGAS lennukibensiini Belgia õhuväebaasidesse.

AVGAS 100LL on bensiin, mida kasutatakse sisepõlemismootoritega propellerlennukite kütusena. Pliilisandiga bensiin toodetakse täpse standardi kohaselt range kvaliteedkontrolli all, et tagada mootorite töökindlus ja lendamise turvalisus.

Puma Aviation Europe esindaja Peter Soroka sõnul on hanke võit märgilise tähendusega, kuna nüüd tekib ettevõttel võimalus oma tegevust NATO kaitsetööstuse valdkonnas laiendada. "Oleme innovaatiline ja usaldusväärne logistikapartner kõigile osapooltele, kes otsivad professionaalset töövõtjat oma kütusetarnetele," ütles Peter Soroka.

Võidetud hanke maht on kokku umbes 1,2 miljonit liitrit. AVGAS 100LL lennukibensiini toodetakse Paldiskis asuvas Alexela terminalis, kust ettevõte tarnib lennukibensiini igapäevaselt ühtekokku viide maailmajakku.

Belgia õhujõudude lennukibensiini hakatakse transportima Paldiski Lõunasadamast Rotterdami sadamasse, kust spetsiaalne kütuseveok veab bensiini Belgia õhuväebaasidesse.

Puma Aviation Europe rajas Madalmaadesse ka logistikakeskuse, kust ettevõte asub AVGASi tarnima paljudesse Euroopa lennujaamadesse. Rajatud logistikakeskus on veel üks oluline samm, kuidas muuta Paldiskis toodetud lennukibensiin kättesaadavaks kogu Euroopas.

Puma Aviation Europe on Alexela Logistics grupi tütarettevõte, mis tegeleb lennukibensiini müügi ja turustamisega Euroopas.