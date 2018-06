Alexela Oili uueks juhiks sai Heiti Hääle tütar

„Olen Alexela Oili juhtinud rohkem kui 15 aastat ning läbi elanud nii suuri majanduskriise, salakütuse vohamist kui ka turu korrastumist. Möödunu on andnud mulle hindamatu kogemuse. Tarbijate ootused ning käitumine on aasta-aastalt muutunud ning olen õnnelik, et saan just nüüd, kui ettevõte on kindlatel alustel, anda eestvedamise üle Mariale, kellel uue põlvkonna juhina on hea tunnetus järjest kiiremini muutuva turu osas. Lähtudes oma töös Alexela väärtustest ning jätkates organisatsiooni kultuuri arendamist suudab ta kindlasti tagada ettevõtte edaspidise arengu,” sõnas Kuusik juhi kohalt lahkumise kohta. „Muudatus on loomulik ajaline protsess, jätkan oma kogemuste pagasi ning ajaloolise mälu jagamist Alexela Grupi nõukogu liikmena,“ lisas ta.