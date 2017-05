Alexela selgitab: nafta hind langeb, aga miks tanklates on hind ikka kõrge?

Kütusehinnad kaotasid neljapäeval oma väärtusest 4% ning langesid viimase 5 kuu madalaimale tasemele ehk OPECi naftatootmiskärpe otsuse eelsele tasemele. Hindade languse põhjuseks on üha kasvav mure kütusega ülevarustatuse pärast ning USA kildanafta toodangu kasv, mille tulemusel on OPEC kaotanud oma turuosa, teatas Alexela.

Baker Hughesi iganädalase raporti põhjal saab prognoosida USA toornafta toodangu edasist kasvu. Möödunud reedel avaldatud andmetest nähtub, et USA naftapuurtornide arv kasvas taas 9 võrra ning aastaga on puurtornide arv enam kui kahekordistunud. Puurtornide arvu kasvust tulenevalt on selge, et USA toornafta toodang jätkab kasvamist ning võib tuleval aastal ületada päeva põhiselt maagilise 10 mln. barreli piiri.

Eesti tanklate kütusehinnad on pidevas muutuses ja on juba aastaid reageerinud nii maailmaturu seisule kui konkurentsile. Hetkel turul toimuv on juba avaldunud kütusehindades ja avaldub järgmistel päevadel kindlasti suuremalt. Kütusehind tuleva nädala alguses sõltub suuresti tänasest kütusehinna liikumisest. Kui täna hommikul olid kütuste maailmaturuhinnad languses, siis lõunaks on hinnad võrreldes eilsega juba väikeses tõusus.

Samas ei ole vähetähtis asjaolu, et Eesti on Läänemere agressiivseima kütuse-hinnakonkurentsiga riik, kus on 10000 auto kohta enim tanklaid. See väljendub arengutes, kus konkurentsi tõttu rajatakse parimatele ristmikule külg-külje kõrvale tanklaid ning üksteise hinnaliikumisi jälgitakse praktiliselt momentaalselt.