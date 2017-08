Alexela tanklaketi käive kasvas 12%

Alexela Oili tanklaketi käive esimesel poolaastal oli 68 miljonit eurot, mida on 12% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Ettevõtte kasum oli 1,95 miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, teatas ettevõte.

Alexela Oil juhatuse esimehe Ain Kuusiku sõnul on käibe kasvu taga suurenenud tanklate arv ning järjepidevalt kasvav tanklapoodide käive. „Aina selgem on, et ainult kütusemüügiga täna kasumit ei teeni, mistõttu oleme asunud laiendama meie tanklapoode,“ selgitas Ain Kuusik.

„Kuigi käive on kasvanud, näitab samasse suurusjärku jäänud kasum, et Lätist kõrgem kütuseaktsiis viib jätkuvalt aina enam eestimaalasi lõunanaabrite juurde, mistõttu alanevad lisaks kõigele ka riigi maksutulud,“ viitas Ain Kuusik.

Alexela Oil AS kuulub Alexela Gruppi. Ettevõtte 75-st tanklast omab tanklakauplusi 23. Ettevõte annab tööd enam kui 130 inimesele üle Eesti.