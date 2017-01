Algas jõulukinkide tagastamispüha: sel aastal saadetakse tagasi rohkem kinke kui eales varem

USA ostuhullus Black Friday Foto: ANDREW KELLY, REUTERS

USA kullerifirma UPS-i jaoks on läbi aastate olnud 5.jaanuar nö riiklikuks tagastamispäevaks, kus ühel päeval kasvab pakitagastajate hulk kõrgustesse. Tõenäoliselt just jõulukinkide tagastamised said hoo sisse sel nädalal ja see kestab terve jaanuari.